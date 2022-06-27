bernd rosenkranz
Fundisa African Academy of Medicines Development
Cape Town, South Africa
Specialty Chief Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Faculty of Pharmacy, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Italian Society of Pharmaceutical Medicine
Milano, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research
Cytel Statistical Services and Software UK Limited
London, United Kingdom
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Federal University of ABC
Santo André, Brazil
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Aesculape CRO (Belgium)
Belsele, Belgium
Associate Editor
Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research
Medical University Sofia
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Jan Długosz University
Częstochowa, Poland
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
University of Medicine and Pharmacy of Craiova
Craiova, Romania
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Ekiti State University
Ado Ekiti, Nigeria
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies
Corning Inc.
Corning, United States
Associate Editor
Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Drugs Outcomes Research and Policies