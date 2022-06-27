angelo a izzo
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Rey Juan Carlos University
Móstoles, Spain
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Magna Græcia University
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Osaka Rosai Hospital
Sakai, Japan
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Theravance Biopharma
South San Francisco, United States
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Department of Gastroenterology, Krankenhaus GmbH Weilheim - Schongau
Weilheim - Schongau, Germany
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Jagiellonian University Medical College
Kraków, Poland
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
Department of Health Sciences, University Magna Graecia of Catanzaro
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology