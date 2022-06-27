jeffrey scott barrett
Genmab US, Inc.
Plainsboro, United States
Specialty Chief Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Children's Mercy Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Department of Development and Regeneration, Faculty of Medicine, KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Yitzhak Shamir Medical Center
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Pediatric Laboratory, Department of Pediatrics, Institute for Maternal and Child Health Burlo Garofolo (IRCCS)
Trieste, Italy
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Dermatology Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
Reggio Emilia, Italy
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
School of Pharmacy, University of Maryland, Baltimore
Baltimore, United States
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
University of Münster
Münster, Germany
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
University Hospital of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology