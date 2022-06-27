hendrik w. van veen
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Autonomous University of Nuevo León
San Nicolás de los Garza, Mexico
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College
Dongcheng, China
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
National Research Council Canada (NRC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Buchmann Institute for Molecular Life Sciences, Goethe University Frankfurt
Frankfurt, Germany
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Hôpital Européen Georges-Pompidou
Paris, France
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Regional Medical Research Centre (ICMR)
Port Blair, India
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Mexican Social Security Institute
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
St George's, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases
College of Pharmacy, Ewha Womans University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Pharmacology of Infectious Diseases