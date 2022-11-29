Original Research
Published on 29 Nov 2022
A Hahn-Ramsey scheme for dynamical decoupling of single solid-state qubits
in Quantum Optics
Frontiers in Photonics
doi 10.3389/fphot.2022.932944
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Original Research
Published on 29 Nov 2022
in Quantum Optics
Original Research
Published on 15 Sep 2022
in Quantum Optics
Original Research
Published on 16 Jun 2022
in Quantum Optics
Original Research
Published on 16 May 2022
in Quantum Optics
Original Research
Published on 20 Aug 2021
in Quantum Optics
Original Research
Published on 12 Jul 2021
in Quantum Optics