Review
Accepted on 10 Jul 2026
Research Progress on Terahertz Bioeffects: A systematic review
in Terahertz and Microwave Photonics
Frontiers in Photonics
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Review
Accepted on 10 Jul 2026
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Published on 06 Aug 2025
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Published on 18 Jun 2025
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Published on 11 Mar 2024
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Published on 13 Apr 2023
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Published on 09 Dec 2022
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