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Original Research

Published on 23 Jul 2026

Integrated analysis of neuromuscular dysfunction and metabolic dysregulation in diabetic peripheral neuropathy: associations with digital deformities and clinical risk stratification in a case-control study

in Metabolic Physiology

  • Esther Soler-Climent
  • Carmen Martinez-Corbalán
  • Erika Meléndez-Oliva
  • Jessica Román-Marroquí
  • Gema Prats-Boluda
  • Isabel Junquera-Godoy
  • Gemma González-Lorente
  • Jose Luis Martinez-de-Juan
  • Encarnación Agulló-García
  • Iciar Martin-Llaguno
Frontiers in Physiology
doi 10.3389/fphys.2026.1793602
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