Frontiers in Physiology

Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
Which exercise modality improves vascular function most in overweight or obese adults? A Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials
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