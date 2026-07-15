Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
Impact of NR4A3 on wound healing in chronic venous ulcers and its association with the PI3K/Akt signaling pathway
in Skin Physiology
- 183 views
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Skin Physiology
Case Report
Published on 03 Jun 2026
in Skin Physiology
Review
Published on 05 May 2026
in Skin Physiology
Brief Research Report
Published on 30 Apr 2026
in Skin Physiology
Systematic Review
Published on 16 Apr 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 18 Feb 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 09 Feb 2026
in Skin Physiology
Original Research
Published on 10 Dec 2025
in Skin Physiology
Mini Review
Published on 24 Nov 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 14 Oct 2025
in Skin Physiology
Systematic Review
Published on 03 Oct 2025
in Skin Physiology
Review
Published on 24 Sep 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Skin Physiology
Systematic Review
Published on 09 May 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 27 Mar 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 19 Feb 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 09 Jan 2025
in Skin Physiology
Original Research
Published on 15 Oct 2024
in Skin Physiology