melisa deciancio
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Ayacucho, Argentina
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Comparative Governance
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Ayacucho, Argentina
Community Reviewer
Comparative Governance
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, United States
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Comparative Governance
Department of Political Science, School of Social Sciences, University of Crete
Rethymno, Greece
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Political Science Methodologies
Sabancı University
Tuzla, Türkiye
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Comparative Governance
Leiden University
Leiden, Netherlands
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Comparative Governance
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
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Comparative Governance
UEMF
Fez, Morocco
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Dynamics of Migration and (Im)Mobility
National Research University Higher School of Economics
Moscow, Russia
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Politics of Technology
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
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Elections and Representation
Guido Carli Free International University for Social Studies
Rome, Italy
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Elections and Representation
University of Bonn
Bonn, Germany
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Dynamics of Migration and (Im)Mobility
United States Department of Justice
Washington D.C., United States
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Elections and Representation
Western University
London, Canada
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Political Science Methodologies
Princeton University
Princeton, United States
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Political Science Methodologies
The University of Texas at Austin
Austin, United States
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Comparative Governance
University of Essex
Colchester, United Kingdom
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Elections and Representation