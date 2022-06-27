roula nezi
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Political Science
IKERBASQUE Basque Foundation for Science
Bilbao, Spain
Specialty Chief Editor
Ecopolitics and Climate Action
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Political Participation
Université Paris 8
Saint-Denis, France
Specialty Chief Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
SAIS Europe, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Elections and Representation
University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Politics of Technology
University of Catania Department of Political and Social Sciences
Carania, Italy
Associate Editor
Political Economy
VU Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Elections and Representation
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
International Studies
Insight Centre for Data Analytics
Glasnevin, Ireland
Associate Editor
Politics of Technology
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Comparative Governance
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Political Science Methodologies
The School of Human Rights Association
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Comparative Governance
West Bengal National University of Juridical Sciences
Kolkata, India
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility