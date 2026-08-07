Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Beyond the Participation Ladder: Linking VRK Decision Contexts to Participation Quality in China's Territorial Spatial Planning
in Comparative Governance
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Comparative Governance
Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
in Political Participation
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Politics of Technology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Politics of Technology
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Peace and Democracy
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Political Participation
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Political Economy
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in International Studies
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in International Studies
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in International Studies
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Political Economy
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in International Studies
Mini Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in International Studies
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Peace and Democracy
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Political Science Methodologies
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Comparative Governance
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Politics of Technology
Perspective
Published on 05 Aug 2026
in Political Economy
Brief Research Report
Accepted on 04 Aug 2026
in Comparative Governance