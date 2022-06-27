senem aydin-duzgit
Sabancı University
Tuzla, Türkiye
Community Reviewer
Comparative Governance
Sabancı University
Tuzla, Türkiye
Community Reviewer
Comparative Governance
Leiden University
Leiden, Netherlands
Community Reviewer
Comparative Governance
Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Community Reviewer
Comparative Governance
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Community Reviewer
Comparative Governance
Graduate Institute of International and Development Studies
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Comparative Governance
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Community Reviewer
Comparative Governance
Centre on Governance
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Comparative Governance
Leiden University
Leiden, Netherlands
Community Reviewer
Comparative Governance
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Comparative Governance
S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Community Reviewer
Comparative Governance
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Comparative Governance
Liverpool Hope University
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Comparative Governance
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Comparative Governance
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Ayacucho, Argentina
Community Reviewer
Comparative Governance
McGill University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Comparative Governance
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
Dusseldorf, Germany
Community Reviewer
Comparative Governance