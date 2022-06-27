daniele conversi
IKERBASQUE Basque Foundation for Science
Bilbao, Spain
Specialty Chief Editor
Comparative Governance
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Comparative Governance
The School of Human Rights Association
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Comparative Governance
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Associate Editor
Comparative Governance
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Quito, Ecuador
Associate Editor
Comparative Governance
University of Mississippi
Oxford, United States
Associate Editor
Comparative Governance
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Comparative Governance
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Comparative Governance
Centre for Political Research and Documention, University of Crete
Rethymnon, Greece
Associate Editor
Comparative Governance
Keele University
Keele, United Kingdom
Associate Editor
Comparative Governance
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Comparative Governance
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Comparative Governance
Higher Institute of Social and Political Sciences, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Comparative Governance
Northern Arizona University
Flagstaff, United States
Associate Editor
Comparative Governance
Department of Political Science, School of Social Sciences, University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Comparative Governance