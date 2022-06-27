clinton sarker bennett
State University of New York at New Paltz
New Paltz, United States
Associate Editor
Peace and Democracy
State University of New York at New Paltz
New Paltz, United States
Associate Editor
Peace and Democracy
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Peace and Democracy
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Peace and Democracy
Bilkent University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Peace and Democracy
Department of Political and Administrative Sciences, University of Konstanz
Konstanz, Germany
Associate Editor
Peace and Democracy
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Peace and Democracy
Central European University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Peace and Democracy
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Peace and Democracy
Delta State University, Abraka
Abraka, Nigeria
Associate Editor
Peace and Democracy
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Peace and Democracy
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, United States
Associate Editor
Peace and Democracy
Federal University Oye-Ekiti
Oye, Nigeria
Associate Editor
Peace and Democracy
Fundação Armando Alvares Penteado
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Peace and Democracy
Nankai University
Tianjin, China
Associate Editor
Peace and Democracy
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Peace and Democracy