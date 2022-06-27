massimo arnone
University of Catania Department of Political and Social Sciences
Carania, Italy
Associate Editor
Political Economy
University of Catania Department of Political and Social Sciences
Carania, Italy
Associate Editor
Political Economy
Università Lum Jean Monnet
Casamassima, Italy
Associate Editor
Political Economy
National Sun Yat-sen University
Kaohsiung, Taiwan
Associate Editor
Political Economy
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Political Economy
Burman University
Lacombe, Canada
Associate Editor
Political Economy
Zurich University of Applied Sciences
Winterthur, Switzerland
Associate Editor
Political Economy
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
Associate Editor
Political Economy
Università Lum Jean Monnet
Casamassima, Italy
Associate Editor
Political Economy
Southern Methodist University
Dallas, United States
Associate Editor
Political Economy
Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, Faculty of Economic and Management Sciences, University of the Western Cape
Bellville, South Africa
Associate Editor
Political Economy
National Association of Insurance Commissioners
Kansas City, United States
Associate Editor
Political Economy
Southern Methodist University
Dallas, United States
Associate Editor
Political Economy
Faculty of Political Science, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Political Economy
American University
Washington, DC, United States
Associate Editor
Political Economy
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Political Economy
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Political Economy