simona bezjak
Educational Research Institute
Ljubljana, Slovenia
Community Reviewer
Political Participation
Educational Research Institute
Ljubljana, Slovenia
Community Reviewer
Political Participation
Rzeszów University of Technology
Rzeszow, Poland
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Political Participation
Aarhus University
Aarhus, Denmark
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Political Participation
University of Marburg
Marburg, Germany
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Political Participation
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
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Political Participation
University of Salamanca
Salamanca, Spain
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Political Participation
Research and Expertise Centre for Survey Methodology, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra
Barcelona, Spain
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Political Participation
Centro de Administração e Políticas Públicas, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa
Lisbon, Portugal
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Political Participation
University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
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Political Participation
Texas Christian University
Fort Worth, United States
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Political Participation
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
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Political Participation
Institute for Social Research in Zagreb
Zagreb, Croatia
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Political Participation
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
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Political Participation
Universiti Utara Malaysia
Sintok, Malaysia
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Political Participation
University of Victoria
Victoria, Canada
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Political Participation
University of Salzburg
Salzburg, Austria
Community Reviewer
Political Participation