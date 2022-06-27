roula nezi
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Political Science Methodologies
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Political Science Methodologies
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Associate Editor
Political Science Methodologies
North-West University
Potchefstroom, South Africa
Associate Editor
Political Science Methodologies
Central European University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Political Science Methodologies
Eötvös Loránd University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Political Science Methodologies
Institute for Political Science, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence
Budapest, Hungary
Associate Editor
Political Science Methodologies
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Political Science Methodologies
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Political Science Methodologies
University of Utah, School of Public Affairs
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Political Science Methodologies
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Political Science Methodologies