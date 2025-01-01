serap aydin
Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Computational Psychiatry
Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
McLean Hospital
Belmont, United States
Warren Alpert Medical School, Brown University
Providence, United States
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
McLean Hospital
Belmont, United States
Shanghai Xuhui Mental Health Center
Shanghai, China
Fudan University
Shanghai, China
Virginia Tech Carilion Research Institute
Roanoke, United States
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
City University of London
London, United Kingdom
National Institute of Mental Health (NIH)
Bethesda, United States
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Yale University
New Haven, United States
Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Department of Human and Social Sciences, Cultural Heritage, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
