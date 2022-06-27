stefan borgwardt
University of Lübeck
Lübeck, Germany
Field Chief Editor
Frontiers in Psychiatry
University of Southern California
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Psychopathology
University of Camerino
Camerino, Italy
Specialty Chief Editor
Psychopharmacology
Krembil Centre for Neuroinformatics, Centre for Addiction and Mental Health, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Computational Psychiatry
Boys Town National Research Hospital
Omaha, United States
Specialty Chief Editor
Aging Psychiatry
Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Mental Health Occupational Therapy
Sichuan University
Chengdu, China
Specialty Chief Editor
Computational Psychiatry
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Anxiety and Stress Disorders
University of Picardie Jules Verne
Amiens, France
Specialty Chief Editor
Personality Disorders
Department of Somnology, Tokyo Medical University
Tokyo, Japan
Specialty Chief Editor
Sleep Disorders
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Addictive Disorders
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Psychological Therapy and Psychosomatics
Telethon Kids Institute, University of Western Australia
Nedlands, Australia
Specialty Chief Editor
Intellectual Disabilities
Zhejiang University
Hangzhou, China
Specialty Chief Editor
Molecular Psychiatry
Augusta University
Augusta, United States
Specialty Chief Editor
Schizophrenia
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Psychopathology