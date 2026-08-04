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University of Picardie Jules Verne
Amiens, France
Specialty Chief Editor
Personality Disorders
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Personality Disorders
University Institute in Mental Health of Montreal
Montreal, Canada
Associate Editor
Personality Disorders
American Center for Psychiatry and Neurology
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Personality Disorders