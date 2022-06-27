Submission open
Bringing Dimensional Models of Personality Disorders (AMPD and ICD-11) into Practice: Implementation, Adaptation, and Real-World Challenges
- Martin Blay
- Joost Hutsebaut
- Carla Sharp
- Mario Speranza
- 975 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Submission open
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed