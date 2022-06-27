jean marc guile
University of Picardie Jules Verne
Amiens, France
Specialty Chief Editor
Personality Disorders
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Personality Disorders
University Institute in Mental Health of Montreal
Montreal, Canada
Associate Editor
Personality Disorders
American Center for Psychiatry and Neurology
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Personality Disorders
McGill University Health Centre
Montreal, Canada
Associate Editor
Personality Disorders
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Personality Disorders
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Personality Disorders
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Personality Disorders
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Personality Disorders
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Center (IRCCS)
Brescia, Italy
Associate Editor
Personality Disorders
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Personality Disorders
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Personality Disorders
Shanghai Mental Health Center, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Personality Disorders
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Personality Disorders