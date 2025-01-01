víctor arias
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Masonic Medical Research Institute (MMRI)
Utica, United States
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
University Institute for Community Integration, University of Salamanca
Salamanca, Spain
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Other
Oldenburg, Germany
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
University of Poitiers
Poitiers, France
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
University Institute for Community Integration, University of Salamanca
Salamanca, Spain
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Shandong University
Jinan, China
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Child and Adolescent Mental Health Centre, Mental Health Services, Copenhagen University Hospital
Copenhagen, Denmark
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Institute of Health Management and Policy, School of Public Policy and Management, Xi'an Jiaotong University
Xi’an, China
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Child and Adolescent Mental Health Centre, Mental Health Services, Copenhagen University Hospital
Copenhagen, Denmark
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University Psychiatric Services, University of Bern
Bern, Switzerland
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Quest Diagnostics Nichols Institute
San Juan Capistrano, United States
Community Reviewer
Intellectual Disabilities
Faculty of Medicine, Akdeniz University
Antalya, Türkiye
Community Reviewer
Intellectual Disabilities