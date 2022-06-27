antonio vita
University of Brescia
Brescia, Italy
Specialty Chief Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
University Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Department of Integrative Medicine, National Institute of Mental Health and Neurosciences
Bengaluru, India
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
National Institute of Mental Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Tulane University
New Orleans, United States
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Department of Paraclinical Sciences, Faculty of Medical Sciences, University of the West Indies St. Augustine
St. Augustine, Trinidad and Tobago
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Pushpagiri Medical College
Tiruvalla, India
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation