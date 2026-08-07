Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
Ethical Reflections on the Categorisation of Children as Disabled in Quantitative Research
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Policy and Practice Reviews
Accepted on 27 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Review
Published on 21 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Perspective
Published on 16 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Perspective
Accepted on 13 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Brief Research Report
Published on 29 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Methods
Published on 16 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 15 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 11 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 08 Jun 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion