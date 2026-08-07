Frontiers in Rehabilitation Sciences

Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
Ethical Reflections on the Categorisation of Children as Disabled in Quantitative Research
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Perspective
Accepted on 07 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Editorial
Published on 07 Aug 2026
in Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Rehabilitation Engineering
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Rehabilitation in Neurological Conditions
Policy and Practice Reviews
Published on 05 Aug 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
Correction
Accepted on 03 Aug 2026
in Rehabilitation in Neurological Conditions
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Interventions for Rehabilitation
Correction
Published on 03 Aug 2026
in Rehabilitation in Neurological Conditions
Review
Published on 03 Aug 2026
in Interventions for Rehabilitation
Brief Research Report
Published on 31 Jul 2026
in Strengthening Rehabilitation in Health Systems
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Interventions for Rehabilitation
Brief Research Report
Published on 31 Jul 2026
in Human Functioning Science: Classification, Measurement and Epidemiology of Functioning
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Opinion
Accepted on 30 Jul 2026
in Human Functioning Sciences: Concept, Awareness and Applications of Functioning
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Rehabilitation in Neurological Conditions
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Rehabilitation Engineering