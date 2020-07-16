gerold stucki
Faculty of Health Sciences and Medicine, University of Lucerne
Lucerne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Rehabilitation Sciences
Child Health Research Centre, Faculty of Medicine, The University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Rehabilitation in Children and Youth
Swiss Paraplegic Research
Nottwil, Switzerland
Specialty Chief Editor
Human Functioning Science: Classification, Measurement and Epidemiology of Functioning
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Human Functioning Sciences: Concept, Awareness and Applications of Functioning
The Education University of Hong Kong
Tai Po, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Translational Research in Rehabilitation
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Specialty Chief Editor
Pulmonary Rehabilitation
University of Vermont
Burlington, United States
Specialty Chief Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Specialty Chief Editor
Strengthening Rehabilitation in Health Systems
University College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Disability, Rehabilitation, and Inclusion
Taipei Medical University
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Rehabilitation in Neurological Conditions
Faculty of Medicine, University of Augsburg
Augsburg, Germany
Specialty Chief Editor
Human Functioning Science: Classification, Measurement and Epidemiology of Functioning
Ghent University
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Work Rehabilitation
University of Maryland
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Rehabilitation for Musculoskeletal Conditions
University of Health and Rehabilitation Sciences
Qingdao, China
Specialty Chief Editor
Rehabilitation Engineering
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
KU Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Interventions for Rehabilitation