Original Research
Published on 02 Jul 2026
Development and validation of a physical activity questionnaire for patients following cardiac surgery
in Medical and Surgical Rehabilitation
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Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Case Report
Published on 16 Jun 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 29 May 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Opinion
Published on 29 May 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Editorial
Published on 23 Feb 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Systematic Review
Published on 04 Feb 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Systematic Review
Published on 02 Feb 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 21 Jan 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 20 Jan 2026
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 18 Nov 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Systematic Review
Published on 17 Nov 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Case Report
Published on 22 May 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Review
Published on 13 May 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 25 Apr 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Brief Research Report
Published on 28 Mar 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Case Report
Published on 06 Feb 2025
in Medical and Surgical Rehabilitation
Review
Published on 17 Dec 2024
in Medical and Surgical Rehabilitation
Original Research
Published on 22 Nov 2024
in Medical and Surgical Rehabilitation
Systematic Review
Published on 29 Oct 2024
in Medical and Surgical Rehabilitation
Case Report
Published on 19 Sep 2024
in Medical and Surgical Rehabilitation