vincent de groot
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
VA Salt Lake City Health Care System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Hochschule Nordhausen
Nordhausen, Germany
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Université de Reims Champagne-Ardenne
Reims, France
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
University Clinic for Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
University Clinic for Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Mie University
Tsu, Japan
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Centre for Biomedicine and Medical Technology Mannheim, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Medical and Surgical Rehabilitation