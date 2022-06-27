Submission open
Rethinking University Rankings: Rank Aggregation and Multidimensional Approaches for Robust and Responsible Evaluation
- Antonis Sidiropoulos
- Dimitrios Katsaros
- 3,342 views
- 1 article
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed