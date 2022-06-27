valtencir zucolotto
University of São Paulo, São Carlos
São Carlos, Brazil
Specialty Chief Editor
Biosensors
Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM)
Almada, Portugal
Associate Editor
Biosensors
Institute of Chemistry, State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Biosensors
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Biosensors
Department of Chemistry, Faculty of Philosophy, Sciences and Languages of Ribeirão Preto, University of São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Biosensors
Alfaisal University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Biosensors
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
Associate Editor
Biosensors
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
Porto, Portugal
Associate Editor
Biosensors
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran
Associate Editor
Biosensors
Qingdao University of Science and Technology
Qingdao, China
Associate Editor
Biosensors
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Biosensors
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Biosensors
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Associate Editor
Biosensors
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Biosensors
Université de Technologie de Troyes
Troyes, France
Associate Editor
Biosensors
Prince of Songkla University
Songkhla, Thailand
Associate Editor
Biosensors