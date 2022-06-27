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Soft and Biointegrated Multimodal Sensors for Next–Generation Human–Machine Interfaces
- Jia Zhu
- Naveen Tiwari
- Tamoghna Saha
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Interactive magazine
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