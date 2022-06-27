chang-soo lee
Chungnam National University
Daejeon, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
IBM Research - Zurich
Rüschlikon, Switzerland
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Gachon University
Seongnam, Republic of Korea
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Chang Gung University
Taoyuan, Taiwan
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices
Sogang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Lab-on-a-Chip Devices