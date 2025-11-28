Review
Published on 28 Nov 2025
Electrochemical and biosensing applications of biochar and biochar-based composites
in Micro- and Nano- Sensors
Frontiers in Sensors
doi 10.3389/fsens.2025.1552969
- 4,535 views
- 5 citations
Review
Published on 28 Nov 2025
in Micro- and Nano- Sensors
Original Research
Published on 17 Mar 2023
in Micro- and Nano- Sensors
Original Research
Published on 10 Jan 2023
in Micro- and Nano- Sensors
Original Research
Published on 25 Aug 2022
in Micro- and Nano- Sensors
Review
Published on 19 Apr 2022
in Micro- and Nano- Sensors
Original Research
Published on 28 Mar 2022
in Micro- and Nano- Sensors
Original Research
Published on 24 Mar 2022
in Micro- and Nano- Sensors