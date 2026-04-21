Original Research
Published on 21 Apr 2026
Thin single-layer textile-based matrix-type pressure sensor for protective clothing
in Physical Sensors
- 1,867 views
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Physical Sensors
Original Research
Published on 24 Apr 2024
in Physical Sensors
Original Research
Published on 25 Jan 2024
in Physical Sensors
Mini Review
Published on 09 Nov 2023
in Physical Sensors
Original Research
Published on 13 Oct 2023
in Physical Sensors
Original Research
Published on 27 May 2022
in Physical Sensors
Editorial
Published on 17 May 2022
in Physical Sensors
Original Research
Published on 05 Apr 2022
in Physical Sensors
Original Research
Published on 05 Apr 2022
in Physical Sensors
Editorial
Published on 31 Mar 2022
in Physical Sensors
Original Research
Published on 21 Mar 2022
in Physical Sensors
Perspective
Published on 02 Feb 2022
in Physical Sensors
Original Research
Published on 31 Jan 2022
in Physical Sensors
Review
Published on 14 Jan 2022
in Physical Sensors
Mini Review
Published on 05 Jan 2022
in Physical Sensors
Original Research
Published on 27 Jan 2021
in Physical Sensors
Original Research
Published on 18 Dec 2020
in Physical Sensors
Specialty Grand Challenge
Published on 30 Jun 2020
in Physical Sensors