joel villatoro
School of Engineering, University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Specialty Chief Editor
Physical Sensors
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Physical Sensors
Lorestan University
Khorramabad, Iran
Associate Editor
Physical Sensors
Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science, Faculty of Engineering, University of Porto
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Physical Sensors
Public University of Navarre
Pamplona, Spain
Associate Editor
Physical Sensors
Center for Nondestructive Evaluation, College of Liberal Arts & Sciences, Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Physical Sensors
Shanghai University
Shanghai, China
Associate Editor
Physical Sensors
University of Mons
Mons, Belgium
Associate Editor
Physical Sensors
Western Michigan University
Kalamazoo, United States
Associate Editor
Physical Sensors
Campus Bio-Medico University
Rome, Italy
Associate Editor
Physical Sensors
University of Wollongong
Wollongong, Australia
Associate Editor
Physical Sensors
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Physical Sensors
Technological University Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Physical Sensors
Nanjing University of Posts and Telecommunications
Nanjing, China
Associate Editor
Physical Sensors
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Physical Sensors
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Physical Sensors