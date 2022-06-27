ali ahmadi peyghan
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
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Sensor Devices
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
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Sensor Devices
Department of Computing and Electronic Engineering, Institute of Technology Sligo
Sligo, Ireland
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Materials and Energy Research Center
Tehran, Iran
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Sensor Devices
The University of Texas Rio Grande Valley
Edinburg, United States
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Sensor Devices
RMIT University
Melbourne, Australia
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Other
Kaiserslautern, Germany
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Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Esch-sur-Alzette, Luxembourg
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Tsinghua University
Beijing, China
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Xidian University
Xi'an, China
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Saarland University
Saarbrücken, Germany
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Kumoh National Institute of Technology
Gumi, Republic of Korea
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Zhejiang University
Hangzhou, China
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Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
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Norwegian Institute for Air Research
Kjeller, Norway
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VIT University
Vellore, India
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