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Coupled Carbon and Nutrient Cycling in Managed Agroecosystems: Biogeochemical Processes Driving Soil Carbon Storage and Climate Resilience
- Prithwiraj Dey
- Richa Agnihotri
- Abhishek Kumar
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