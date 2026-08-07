Brief Research Report
Accepted on 07 Aug 2026
Four-Point Dermo-Fascial Fixation for Umbilical Reconstruction Following Keloid Excision: Clinical Experience in 16 Patients
in Reconstructive and Plastic Surgery
Brief Research Report
Accepted on 07 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Review
Published on 06 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Correction
Published on 03 Aug 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Case Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Mini Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Case Report
Published on 24 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Brief Research Report
Published on 23 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Systematic Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Editorial
Published on 10 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Review
Published on 02 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Reconstructive and Plastic Surgery