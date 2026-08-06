Frontiers in Surgery

Systematic Review
Accepted on 06 Aug 2026
The Effects of Allostatic Load on Patients Undergoing Surgery: A Systematic Review
in Surgical Oncology
Systematic Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Published on 04 Aug 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Published on 03 Aug 2026
in Surgical Oncology
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Surgical Oncology
Systematic Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Accepted on 23 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Surgical Oncology
Study Protocol
Published on 22 Jul 2026
in Surgical Oncology
Review
Published on 22 Jul 2026
in Surgical Oncology
Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Published on 16 Jul 2026
in Surgical Oncology
Review
Published on 15 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Surgical Oncology
Case Report
Published on 10 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Surgical Oncology
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Surgical Oncology