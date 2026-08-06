 Skip to main content
Type at least 3 characters

823 articles

articles

Study Protocol

Published on 22 Jul 2026

SPRAYDYE: a phase I/II randomised pilot study to assess the safety and feasibility of topically applied AKRO-6qcICG, a cathepsin-activatable fluorescent imaging agent, for real-time intraoperative resection margin assessment in breast-conserving surgery

in Surgical Oncology

  • Cedric M. W. Pesch
  • Daan G. J. Linders
  • Taryn L. March
  • Martin Pool
  • A. Rob P. M. Valentijn
  • Denise E. Hilling
  • Ethan Walker
  • Brian Straight
  • Sven Mieog
  • Gerrit-Jan Liefers
Frontiers in Surgery
doi 10.3389/fsurg.2026.1845151
  • 353 views