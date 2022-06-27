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Personalized Surgery in Foregut Disease: Tailoring Treatment for GERD, Hiatal Hernia and Esophageal Disorders
- Dagmar Kollmann
- Tania Triantafyllou
- Moustafa Elshafei
- Diana Schlanger
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