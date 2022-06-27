maider aldaz
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Poznan School of Logistics (WSL)
Poznan, Poland
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Federal University of Technology
Akure, Nigeria
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Centro de Investigação em Matemática e Aplicações, Instituto de Investigação e Formação Avançada, Universidade de Évora
Évora, Portugal
Community Reviewer
Sustainable Organizations
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Yazd University
Yazd, Iran
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Universiti Utara Malaysia
Sintok, Malaysia
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Ilorin
Ilorin, Nigeria
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Community Reviewer
Sustainable Organizations
University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Pontifical Catholic University of Parana
Curitiba, Brazil
Community Reviewer
Sustainable Organizations
Faculty of Economics, University of Split
Split, Croatia
Community Reviewer
Sustainable Organizations