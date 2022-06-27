sangwon suh
Tsinghua University
Beijing, China
Field Chief Editor
Frontiers in Sustainability
Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, University of Porto
Matosinhos, Portugal
Specialty Chief Editor
Nature-Based Solutions
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Alternative Materials
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand
Specialty Chief Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Sustainable Europe Reserch Institute, Germany
Köln, Germany
Specialty Chief Editor
Sustainable Consumption
Vanderbilt University
Nashville, United States
Specialty Chief Editor
Resilience
Department of Chemistry and Chemical Technologies, University of Calabria
Arcavacata di Rende, Italy
Specialty Chief Editor
Sustainable Chemical Process Design
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Specialty Chief Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), Maastricht University
Maastricht, Limburg, Netherlands
Specialty Chief Editor
Sustainable Organizations
Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace
Xanthi, Greece
Specialty Chief Editor
Nature-Based Solutions
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Modeling and Optimization for Decision Support
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Sustainable Supply Chain Management
Technical University of Crete
Chania, Greece
Specialty Chief Editor
Circular Economy
Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Waste Management