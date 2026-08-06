Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Characterization and Enhancement of Household Solid Waste Composting Using Effective Microorganisms (EM)
in Waste Management
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Waste Management
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Resilience
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Waste Management
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Circular Economy
Hypothesis and Theory
Published on 05 Aug 2026
in Sustainable Supply Chain Management
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Sustainable Consumption
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Resilience
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Sustainable Consumption
Correction
Published on 04 Aug 2026
in Waste Management
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Sustainable Consumption
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Resilience
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Waste Management
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Resilience
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Modeling and Optimization for Decision Support
Review
Published on 29 Jul 2026
in Waste Management
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Methods
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Organizations
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Sustainable Consumption