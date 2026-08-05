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King Mongkut's University of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand
Specialty Chief Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Specialty Chief Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Procter & Gamble (Belgium)
Strombeek-Bever, Belgium
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment