Original Research
Published on 05 Aug 2026
Using life cycle assessment to inform technology development: a case study of the life cycle impacts of acetone production from captured CO2
in Quantitative Sustainability Assessment
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 26 May 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 22 May 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Systematic Review
Published on 20 May 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 07 May 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 01 May 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 27 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Systematic Review
Published on 22 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Systematic Review
Published on 15 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 31 Mar 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 13 Mar 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 11 Mar 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 09 Feb 2026
in Quantitative Sustainability Assessment
Original Research
Published on 19 Jan 2026
in Quantitative Sustainability Assessment