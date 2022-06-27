shabbir h gheewala
King Mongkut's University of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand
Specialty Chief Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Procter & Gamble (Belgium)
Strombeek-Bever, Belgium
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Chengdu University of Technology
Chengdu, China
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Joint Research Centre, European Commission
Petten, Netherlands
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Southern Denmark
Odense, Denmark
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Gävle
Gävle, Sweden
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Quantitative Sustainability Assessment