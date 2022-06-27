prashant kumar
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate Change and Cities
University of Phayao
Muang Phayao, Thailand
Associate Editor
Climate Change and Cities
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Climate Change and Cities
Southeast University
Nanjing, China
Associate Editor
Climate Change and Cities
Zhejiang Normal University
Jinhua, China
Associate Editor
Climate Change and Cities
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Climate Change and Cities
University of Maryland Earth System Science Interdisciplinary Center, 827302
College Park, United States
Associate Editor
Climate Change and Cities
Nanjing University of Finance and Economics
Nanjing, China
Associate Editor
Climate Change and Cities
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Climate Change and Cities
University of Sulaymaniyah
Sulaymaniyah, Iraq
Associate Editor
Climate Change and Cities
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Climate Change and Cities
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Climate Change and Cities
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Climate Change and Cities
Western University
London, Canada
Associate Editor
Climate Change and Cities
Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER)
Chandigarh, India
Associate Editor
Climate Change and Cities
Hebei University of Technology
Beichen District, China
Associate Editor
Climate Change and Cities