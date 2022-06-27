thomas krafft
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Specialty Chief Editor
Health and Cities
Faculty of Engineering, Alexandria University
Alexandria, Egypt
Associate Editor
Health and Cities
Faculty of Environment and Technology, University of the West of England
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Health and Cities
International Social Science Council
Paris, France
Associate Editor
Health and Cities
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Health and Cities
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Health and Cities
View Inc
Milpitas, United States
Associate Editor
Health and Cities
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Health and Cities
School of Public Health and Family Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Health and Cities
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Health and Cities
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Health and Cities
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Health and Cities
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Health and Cities
University of Louisville
Louisville, United States
Associate Editor
Health and Cities