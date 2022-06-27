dr. asma adnane
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
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Smart Technologies and Cities
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
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Smart Technologies and Cities
Université de Bourgogne
Dijon, France
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Smart Technologies and Cities
Artificial Intelligence Research Institute, Spanish National Research Council (CSIC)
Bellaterra, Spain
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Smart Technologies and Cities
Intel (United States)
Santa Clara, United States
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Smart Technologies and Cities
Xiamen University
Xiamen, China
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Smart Technologies and Cities
Technical University of Crete
Chania, Greece
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Smart Technologies and Cities
The University of Queensland
Brisbane, Australia
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Smart Technologies and Cities
East China Normal University
Shanghai, China
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Smart Technologies and Cities
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
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Smart Technologies and Cities
Department of Industrial Engineering, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Smart Technologies and Cities
Faculty of Law, University of Oviedo
Oviedo, Spain
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Smart Technologies and Cities
University of Geneva
Geneva, Switzerland
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Smart Technologies and Cities
Islamic Azad University
Shiraz, Iran
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Smart Technologies and Cities
Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique
Algiers, Algeria
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Smart Technologies and Cities
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
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Smart Technologies and Cities
University of Rennes 1
Rennes, France
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Smart Technologies and Cities